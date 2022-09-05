كابيللو ينتقد طريقة أليجري مع يوفنتوس: عليه العمل والتوقف عن إلقاء النكات

انتقد الإيطالي فابيو كابيللو المدير الفني السابق، طريقة لعب يوفنتوس تحت قيادة ماكس أليجري.

وتعثر يوفنتوس في ثلاث مباريات من أول خمس جولات خاضهم الفريق في الدوري الإيطالي حتى الآن.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل للمرة الثالثة في الدوري بعد انتهاء مواجهة فيورنتينا بهدف لكل منهما.

وقال كابيللو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "يوفنتوس لا يمكنه اللعب بهذه الطريقة".

وشدد المدرب الإيطالي "أليجري عليه العمل أكثر، ويجب أن يتوقف عن إلقاء النكات والعمل ليصبح الفريق أفضل ويعود للفوز".

وأضاف كابيللو "يوفنتوس يصعد ويهبط ومن الصعب فهم ماذا يريد الفريق أن يفعل".

يوفنتوس يحل ضيفا على باريس سان جيرمان مساء غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتسائل كابيللو "لا أعلم لماذا لم يشارك دوشان فلاهوفيتش أمام فيورنتينا، في الحقيقة لا أفهم ذلك".

وتابع كابيللو "يوفنتوس رغم ذلك خلف متصدر الترتيب بفارق نقطتين فقط، تخيل مكانة الفريق حاليا إذا لعب بشكل جيد".

واختتم تصريحاته "يوفنتوس لديه غيابات مهمة يمكنها صنع الفارق من أجل بناء الفريق".

ويغيب عن يوفنتوس الثنائي بول بوجبا وفيديريكو كييزا بسبب الإصابة.