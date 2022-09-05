مؤتمر لوبيتيجي: جوارديولا الأفضل في العالم.. ولو خلعوا قلوبنا لن نستسلم

أشاد جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية، بمنافسه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

إشبيلية يستقبل مانشستر سيتي مساء الثلاثاء في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي: "ندخل المباراة بآمال كبيرة، إنها بطولة امتلكنا حق المشاركة فيها للموسم الثالث على التوالي، سنواجه خصمًا قويًا في أقوى بطولة على مستوى الأندية، نحن هنا لأننا نستحق ونريد الاستمتاع بمباراة جميلة".

وأضاف: "سنواجه خصمًا بمستوى عالٍ، إنه أحد أفضل الفرق في العالم، ومع وجود هالاند باتوا أكثر تكاملًا، لكننا لو بدأنا الحديث عن مانشستر سيتي لن ننتهي. سنركز على أنفسنا وعلى تقديم مباراة جيدة وعلى ما نستطيع تقديمه بشكل جيد".

وأوضح مستجدات المصابين: "فيرناندو ولاميلا لم يتدربا، سننتظر حتى الغد لنرى إن كانا قادرين على المشاركة، لقد قاما بمجهود هائل في مباراة السبت أمام برشلونة. الأمر نفسه ينطبق على كريم رقيق الذي تعافى لتوه".

واعترف: "بالنسبة لي، جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. من الصعب تحديد الأفضل أو الأسوأ، لكن جوارديولا الأفضل من وجهة نظري. عالم كرة القدم معقد للغاية وجوارديولا تميّز بالاستمرارية وتطور دومًا في كل الفرق التي أدارها".

واختتم بشأن الوضع السيئ الذي يعيشه الفريق: "الأسهل قيادة فريق فائز، لكن مع الخسارة أيضًا أثبتنا أننا أقوياء. بالنظر للظروف، فالفريق أظهر قدرته على التطور. لو خلعوا رئتك وقلبك، فيجب أن تخلق لنفسك رئة وقلب جديدين وأن تواصل المنافسة".

وسجل إشبيلية انطلاقة كارثية في الدوري الإسباني، إذ حصد نقطة واحدة من أول 3 جولات.

وسقط الفريق الأندلسي بثلاثية نظيفة أمام برشلونة يوم السبت الماضي في آخر اختبار قبل استقبال مانشستر سيتي المدجج بـ إيرلينج هالاند.

وتزامل لوبيتيجي مع جوارديولا خلال فترة التسعينيات في صفوف برشلونة.