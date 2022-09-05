بويول ينصح بيكيه وألبا ويتحدث عن ليفاندوفسكي والكرة الذهبية ومنافسة ريال مدريد

قدّم كارلوس بويول قائد برشلونة السابق نصيحته إلى الثنائي جيرارد بيكيه وخوردي ألبا بعد الابتعاد عن التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط عقب أربع جولات وخلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

وتحدث بويول في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية عقب مشاركته في بطولة لرياضة البادل تنس.

نصيحة لـ بيكيه وألبا

وبسؤاله عن موقف الثنائي بيكيه وألبا أوضح "كيفية مواجهة تواجدك على دكة البدلاء تختلف من شخص لآخر".

وشدد "لكن على مر السنين تدرك أن الأمور تتغير وتفهم أنه يمكنك مساعدة الفريق أيضا من الخارج".

واضاف بويول "عندما لا أشارك أشعر بالغضب، ولكن في عامي الأخير أخبرت تاتا مارتينو أن عليه إشراك لاعب آخر بخلافي".

وتابع "أعتقد أن مارك بارترا كان يحتاج دقائق أكثر في حال عدم قدرتي على المشاركة، وأثق أن بيكيه وألبا ينظرون للأفضل إلى الفريق".

وشدد "لم أتحدث مع الثنائي ولكن هم متنافسون وعليهم التدريب على أكمل وجه ولدي ثقة أن الفريق سيحتاجهم لذلك عليهم أن يكونا جاهزين عندما يحتاجهم الفريق".

وبسؤاله عن بيكيه كونه صديق شخصي أوضح "لعب أكثر من مباراة مصابا الموسم الماضي وكان بين أفضل لاعبي الفريق، بيكيه مدافع رائع وإذا كان جاهزا بنسبة 100% سيفيد الفريق، ويمكنه أيضا نقل خبراته لغرفة خلع الملابس".

ليفاندوفسكي وبنزيمة والكرة الذهبية

أما عن هجوم برشلونة هذا الموسم فقال بويول: "عليّ أن أشكر ليفاندوفسكي في البداية على اختياره لي".

وكان ليفاندوفسكي قد اختار بويول ضمن تشكيل أفضل 11 لاعب بالنسبة للمهاجم البولندي.

وأضاف بويول "ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في العالم، ليس فقط بسبب تسجيله للأهداف، يمكنه التسلم والسيطرة على الكرة بشكل جيد".

وكشف بويول "أتمنى أن يفوز ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية، هو يستحق ذلك عما قدمه، والآن عليه الفوز بها مع برشلونة ستكون علامة رائعة".

وعن مقارنة ليفاندوفسكي بكريم بنزيمة أوضح "الثنائي هو الأفضل في مركز 9 بالوقت الحالي".

وشدد "بنزيمة يحمل ريال مدريد على عاتقه منذ رحيل كريستيانو رونالدو، وليفاندوفسكي قدّم سنوات رائعة مع بايرن ميونيخ".

عودة ميسي

وبسؤاله عن ليونيل ميسي قال: "لن يكون من المتأخر أبدا عودة ميسي من جديد إلى برشلونة".

وتابع "تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأشياء كثيرة قد تحدث في ذلك العام، هنالك أيضا كأس العالم".

وعن إمكانية العودة أوضح "الأمر يتوقف على تشافي وميسي، ولكن سيكون من المرحب دائما بميسي في برشلونة".

منافسة ريال مدريد

وبسؤاله عن المنافسة مع ريال مدريد قال: "تم إنجاز العديد من الأمور الرائعة في برشلونة هذا الموسم".

وشدد "برشلونة بات قادرا على المنافسة على جميع الألقاب من جديد، ويمكنه منافسة ريال مدريد".

وأوضح بويول "الأمر يتعلق الآن بتشافي واللاعبين والجماهير، يجب أن يتحدوا جميعا خاصة في الأوقات الصعبة من الموسم".

وتابع "برشلونة دائما ما ينافس على الألقاب، تم دعم الفريق جيدا الآن وأيضا نملك لاعبين شباب من لا ماسيا".

أما عن ريال مدريد فقال: "لديهم جين تنافسي مثير للاهتمام، مثل الفرق الإنجليزية القوية جدا وأيضا باريس سان جيرمان".

واختتم بويول تصريحاته "برشلونة يمكنه المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد عام معقد وتقوم باستثمار بمثل هذا المستوى دائما ما تكون الطموحات مرتفعة".