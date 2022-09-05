الكشف عن تفاصيل راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة.. وشرط يسمح بفسخ العقد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة - بلد الوليد

وضع برشلونة بندًا في عقد لاعبه رويبرت ليفاندوفسكي، يسمح بفسخه في الموسم الثالث للمهاجم البولندي مع الفريق.

إذاعة كادينا سير النسخة الكتالونية كشفت عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة والراتب الذي يتقاضاه.

وذكرت الإذاعة أن عقد ليفاندوفسكي الممتد لـ 4 مواسم (حتى 2025\2026)، يبدأ بتقاضي ليفاندوفسكي 10 ملايين يورو صافية في الموسم الأول.

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ثم يرتفع راتب ليفاندوفسكي في الموسم الثاني ليصل إلى 13 مليون يورو، ومن ثم 16 مليون يورو في الموسم الثالث.

وأخيرًا يتقاضى ليفاندوفسكي 13 مليون يورو في موسمه الرابع والأخير من عقده.

وينص العقد على أنه في حال مشاركة ليفاندوفسكي في أقل من 55% من مباريات برشلونة بموسمه الثالث (2024\2025)، فيحق للنادي فسخ العقد.

وتبلغ مكافآت التتويج بالبطولات بين 300 ألف يورو و1 مليون يورو.

المهاجم البالغ 34 عامًا انضم إلى برشلونة مطلع الموسم قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو.

وحقق ليفاندوفسكي انطلاقة نارية مع البلاوجرانا، إذ سجل 5 أهداف في أول 4 جولات بالدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني
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