الأول.. بيراميدز يضم كريم حافظ في صفقة انتقال حر

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع كريم حافظ في صفقة انتقال حر بالسوق الصيفية.

ويعد حافظ أول صفقة صيفية يعلن عنها بيراميدز رسميًا، وقد وقّع على عقد مع النادي لمدة عامين مقبلين حتى 2024.

وانضم حافظ إلى بيراميدز مجانًا بعد نهاية عقده مع يني مالاتياسبور التركي.

الظهير الأيسر المصري سبق له اللعب في وادي دجلة، لكنه قضى أغلب مسيرته في الملاعب الأوروبية.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا مثّل أندية ليرس البلجيكي، وأومونيا القبرصي، ولانس الفرنسي، وباشاكشهير التركي، وقاسم باشا التركي، وأخيرا مالاتياسبور.

وهبط مالاتياسبور من الدوري التركي الممتاز بنهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الأخير في المسابقة.

ويمتلك حافظ 7 مباريات دولية مع منتخب مصر بين 2015 و2019، وشارك مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2017 على أرض الجابون وساهم في احتلال الوصافة تحت قيادة هيكتور كوبر.

وانضم حافظ لمنتخب مصر مؤخرًا تحت قيادة إيهاب جلال، لكنه اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء ولم يظهر في أي دقيقة خلال مباريات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

ويُنتظَر أن ينافس حافظ نظيره محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز الأساسي، وكذلك حسين السيد.