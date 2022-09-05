جاهزية دي ماريا ورابيو مع يوفنتوس قبل مواجهة سان جيرمان

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

بات الثنائي أنخيل دي ماريا وأدريان رابيو جاهزين لمواجهة يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ويحل يوفنتوس ضيفا على باريس سان جيرمان في افتتاح منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت الإيطالية عن جاهزية الثنائي دي ماريا ورابيو بشكل طبيعي قبل مواجهة سان جيرمان.

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وأشار التقرير إلى عودة بول بوجبا لتدريبات يوفنتوس بشكل جزئي، لكنه لن يكون لائقا أمام سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن تدريبات يوفنتوس اليوم الإثنين كشفت عن استعداد الثنائي دي ماريا ورابيو خوض مواجهة سان جيرمان بشكل طبيعي.

وكان دي ماريا قد شارك كبديل أمام فيورنتينا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما غاب رابيو بسبب الإصابة.

ولعب دي ماريا المباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي بشكل أساسي ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما غاب الدولي الأرجنتيني عن مواجهتي سامبدوريا وروما بسبب إصابة عضلية.

ولعب دي ماريا أمام سبيزيا وفيورنتينا كبديل ضمن عودته التدريجية للمباريات.

أما أدريان رابيو فغاب عن المباراة الافتتاحية بسبب تراكم البطاقات الصفراء وشارك بشكل أساسي في الجولات الثانية والثالثة والرابعة.

ويأتي ذلك قبل خروج رابيو من قائمة يوفنتوس أمام فيورنتينا بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي دي ماريا ورابيو في قائمة يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان.

وبدأ يوفنتوس بداية سيئة في الدوري الإيطالي إذ تعثر بالتعادل ثلاث مرات في أول خمس جولات من المسابقة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، ولكن يبتعد بنقطتين فقط عن قمة الترتيب.

يوفنتوس دي ماريا رابيو باريس سان جيرمان
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