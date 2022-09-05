فوضى في تركيا.. مشجع يقتحم الملعب ويعتدي على لاعب بشكتاش

شهدت مباراة أنقرة جوتشو وبشكتاش في الدوري التركي، أحداثًا مؤسفة، بعد اقتحام أحد الجماهير لأرض الملعب واعتدائه على صالح أوكان.

بشكتاش تفوّق على مضيفه أنقرة جوتشو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة عرفت الكثير من الأحداث الجدلية.

واشتبك لاعبو الفريقين في مشاجرة كبيرة أعقبها اقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب واتجاهه مباشرةً نحو أوكان قبل أن يركله في ظهره.

وقام جوسيف دي سوزا لاعب بشكتاش بصرع المشجع أرضًا ومحاولة السيطرة عليه.

Sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Maç Linki, Anlık goller ve pozisyonlar için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/ZXV0SWtIRv — Süper Lig | Anlık goller (@Golsuperlig5) September 4, 2022

وأعقب دخول المشجع اقتحاح مزيد من الجمهور لأرض الملعب وسط فوضى عارمة بين الفريقين التركيين.

المباراة شهدت أيضًا إشهار بطاقة حمراء في وجه مارلون خابيير لاعب أنقرة جوتشو، ودي سوزا لاعب بشكتاش، في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وسجل جيورجي بيريدزي هدفي أنقرة جوتشو في الدقيقتين 26 و47.

فيما سجّل جاكسون موليكا، وديلي آلي، وجورج كيفن نكودو أهداف بشكتاش في الدقائق 30، و35، و47.

ويتصدر بشكتاش الدوري التركي برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في أول 5 جولات.

بينما يحتل أنقرة جوتشو المركز الأخير بنقطة وحيدة، إذ لم يحقق أي فوز حتى اللحظة.