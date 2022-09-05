بادشتوبر يعتزل كرة القدم

أعلن هولجر بادشتوبر لاعب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وغرّد بادشتوبر عبر حسابه في تويتر:

"أعزائي المشجعين، بعد 13 عامًا في كرة القدم الاحترافية، أعلن نهاية مسيرتي كلاعب.

خضت 31 مباراة دولية، شاركت في كأس العالم واليورو، وفزت بالدوري الألماني 6 مرات، وبكأس ألمانيا 4 مرات، وحصدت دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي و3 نسخ لكأس السوبر الالماني، وبالتالي يمكنني أن أنظر إلى الخلف وأرى مسيرة ناجحة.

كنت أتمنى مسيرة بإصابات أقل، لكني استمتعت للغاية بما حققته، وأنا ممتن لكل شيء.

رغم ذلك، سأفتقد الصداقات الحميمة التي كنت أكوّنها في فرقي، أو أن أكون قريبًا من الجمهور الذي كان دومًا مهمًا لي. أود أن أشكركم للغاية على دعمكم لي طوال السنوات الماضية.

سأظل مرتبطًا بكرة القدم التي تعد شغفي، سأتبع خطوات والدي وسأحصل على دورات تدريبية، وآمل أن أظل متواجدًا في عالم كرة القدم لفترة طويلة ولكن بدورٍ مختلف.

أشكر كل زملائي والجماهير على كل شيء".

Liebe Fans… nach 13 Jahren Profi-Fußball gebe ich das Ende meiner Karriere als aktiver Spieler bekannt. — Holger Badstuber (@Badstuber) September 5, 2022

بادشتوبر (33 عامًا) بدأ مسيرته في بايرن ميونيخ وخاض بقميصه 177 مباراة بين 2009 و2017، سجل خلالها هدفين وصنع 10 أهداف.

وفاز بادشتوبر مع بايرن بـ 15 لقبًا، لكنه غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة.

اللاعب الذي أجاد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، لعب معارًا لـ شالكه في 2017، ثم انتقل إلى شتوتجارت بشكل نهائي وقضى في صفوفه 3 سنوات.

وكانت المحطة الأخيرة في مسيرة بادشتوبر رفقة لوزيرن السويسري الذي خاض معه 18 مباراة فقط بالموسم الماضي.

ومثّل بادشتوبر منتخب بلاده ألمانيا بين 2010 و2015، وشارك في مباراتين بمونديال 2010، كما خاض كل دقائق الماكينات في يورو 2012 الذي وصلت فيه ألمانيا لنصف النهائي.