حوار – كروس عن علاقته بـ بيريز ودوري السوبر الأوروبي وعدم رحيله عن ريال مدريد

عبّر توني كروس لاعب ريال مدريد عن راحته البالغة في نادي العاصمة الإسباني وعدم نيته الرحيل عن الميرنجي.

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وقال كروس في حوار مع بودكاست OMR: "الانتقال لـ ريال مدريد كان أفضل قرار اتخذته، كانت نقلة رياضية كبيرة في مسيرتي وحياتي الخاصة، بلغت 24 عامًا وأنجبت طفلًا ولم أكن أتحدث اللغة".

وأضاف: "تأتي إلى أفضل نادٍ في العالم وعليك أن تؤدي فورًا، يجب أن تنظم حياتك وفي الوقت نفسه تكون حاضرًا بشكل بالغ في الملعب كما لو كنت هناك منذ 10 سنوات. أشكر الرب أن الأمور سارت على ما يرام".

وتابع: "أنا مُقرب للغاية للرئيس، إنه شخص صاحب قلب طيب. منذ اليوم الأول أظهر لي سعادته البالغة بانضمامي لـ ريال مدريد، وهو أمر غير اعتيادي بالنظر لحجم النادي".

وأكمل: "أنا هنا في ريال مدريد منذ 8 سنوات، وأعرف أنه لم يفكر خلال تلك الفترة ولو لثانية واحدة في بيعي. انتدبوني مقابل 25 مليون يورو فقط وكان بإمكانهم بيعي لاحقًا بمبلغ أكبر".

وشدد: "لدي علاقة مثالية مع النادي، أكن للرئيس والفريق والجمهور الكثير من العاطفة، ولذلك أنا بدوري لن أفكر في الرحيل".

وعند سؤاله عن رأيه في فكرة دوري السوبر الأوروبي، رد ضاحكًا: "لا يمكنك أن تعارض ما يقوله رئيس ناديك".

واستدرك: "يجب أن يتم تطبيق دوري السوبر الأوروبي، أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا ولكنه سيتحقق في النهاية، على الأرجح لن أحضر تلك المسابقة كلاعب، ولكن في رأيي فإن تلك البطولة ستُلعَب يومًا ما. متى؟ لا أدري".

وأشار: "الدوري الإنجليزي لم يفز بألقاب قارية هذا العام، لكن أموال البث التلفزيوني لا تزال عالية جدًا هناك، وبالرغم ذلك لم يفز أي فريق إنجليزي بأي شيء".

وأشاد بزميله السابق: "رونالدو لاعب تنافسي، يستثمر وقتًا طويلًا في التدريبات، إنه فرس رهان في المباريات".

وأتم منتقدًا إقامة كأس العالم في قطر: "خطأ مونديال قطر حدث بالفعل منذ 10 سنوات".

كروس (32 عامًا) يلعب في ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادمًا من بايرن ميونيخ عام 2014.

وخاض كروس 369 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 83.

وفاز كروس بـ 17 بطولة مختلفة مع ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.