كما انفرد في الجول.. عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر أمام بول جينجا بـ الكونفدرالية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

بعثة فيوتشر

غادرت بعثة فريق فيوتشر مصر متجهة إلى أوغندا لخوض أول مباراة في كأس الكونفدرالية أمام بول جينجا الأوغندي.

وجاء الثنائي عمر كمال ومحمد رضا بوبو على رأس قائمة الفريق المتجه إلى أوغندا.

ويستعد نادي فيوتشر لخوض أولى مبارياته في منافسة الكونفدرالية الأسبوع المقبل.

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وتقام مباراة الذهاب لفيوتشر في الكونفدرالية بملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

وكان قد ارتبط اسم عمر كمال بالعودة إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

بينما ارتبط اسم بوبو بالانتقال إلى الأهلي، ولكن يسعى فيوتشر للحفاظ على لاعبيه.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر المصري وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني حال فوزه مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.

وحقق فيوتشر في ظهوره الأول بالدوري الموسم الماضي لقب كأس الرابطة.

الكونفدرالية فيوتشر عمر كمال محمد رضا بوبو
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