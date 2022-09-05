كالتشيو ميركاتو: رغبة ليفربول كانت ضم دينيس زكريا بدلا من أرتور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

أرتور ميلو

انضم البرازيلي أرتور إلى صفوف ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية قادما من يوفنتوس.

أرتور ميلو

النادي : ليفربول

دينيس زكريا

النادي : تشيلسي

يوفنتوس
ليفربول

لكن رغبة ليفربول كانت في ضم دينيس زكريا في البداية بدلا من أرتور لكن عدم الاتفاق مع النادي أو اللاعب تسببت في الانتقال إلى اللاعب البرازيلي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ليفربول طلب في بداية المفاوضات ضم دينيس زكريا.

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وأوضح التقرير أن ليفربول لم ينجح في الوصول إلى اتفاق مع يوفنتوس أو اللاعب لإتمام الانتقال.

وبسبب فشل ضم زكريا، انتقل ليفربول إلى الخطة البديلة وضم البرازيلي أرتور.

وبعد ساعات أعلن يوفنتوس إتمام انتقال دينيس زكريا إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكشف التقرير أن انتقال أرتور إلى ليفربول على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 4 مليون يورو مع أحقية شراء مقابل 37.5 مليون يورو.

أما دينيس زكريا فانتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو مع أحقية شراء 28 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو مكافآت.

تشيلسي يوفنتوس ليفربول دينيس زكريا أرتور
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