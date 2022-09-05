كتالونيا راديو: بيكيه حاول شراء استوديوهات برشلونة في الرافعة الرابعة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - جوردي ألبا - برشلونة

حاول جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، شراء جزء من أصول النادي خلال الأسابيع الماضية.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت إذاعة "كتالونيا راديو" أن بيكيه، عبر شركة كوزموس التي يملكها، كان مهتمًا بشراء 24,5% من استوديوهات برشلونة.

وعرض برشلونة تلك النسبة من استوديوهاته للبيع في الرافعة الاقتصادية الرابعة التي نفذها الرئيس جوان لابورتا.

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لكن لابورتا وقف أمام إتمام عملية البيع لمؤسسة بيكيه فيما اعتبره كسرًا للعرف الأخلاقي، كون بيكيه لاعبًا في الفريق مما قد يندرج كتضارب للمصالح.

واستقر لابورتا في عملية البيع بالنهاية على انتقال الأسهم إلى مؤسسة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو.

وتمتلك شركة "كوسموس" المملوكة لـ بيكيه نشاطات عديدة في عالم الرياضة والترفيه.

ويتبع نادي أندورا في الدرجة الثانية الشركة، كما تختص كوزموس بتنظيم كأس ديفيز للتنس.

ويعيش بيكيه وضعًا رياضيًا صعبًا في برشلونة، إذ خرج تمامًا من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز بالموسم الجديد.

ويفضّل تشافي إيريك جارسيا ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن في مركز عمق الدفاع على حساب بيكيه الذي لازم دكة البدلاء باستمرار.

كما يعد انتداب الفرنسي جول كوندي بمثابة عامل إضافي جديد لإبعاد بيكيه عن أي فرصة للمشاركة.

بيكيه برشلونة
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