جوارديولا يوضح موقف لاعبه الجديد من مواجهة إشبيلية

من المرجح أن يلعب مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الجديد مباراته الأولى بالقميص السماوي حين يحل فريقه ضيفا على إشبيلية بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ سيتي مشواره في دوري الأبطال بملاقاة الفريق الإسباني في الجولة الأفتتاحية لمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن أكانجي سيسافر معنا إلى إشبيلية، فهو يشعر بالارتياح".

وأضاف "أكانجي لم يلعب ضد أستون فيلا لأنه رزق بمولود جديد قبل يوم من مباراة أستون فيلا، لذا تهانينا له ولزوجته وعائلته".

وتعاقد سيتي مع المدافع السويسري في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه لم يكن متاحا لخوض مباراة أستون فيلا يوم السبت بسبب ولادة طفله الثاني يوم الجمعة.

وواصل المدرب الإسباني "إنه جاهز، لقد عاد من دورتموند، وتدرب يوما، ثم ذهب بعد ظهر الجمعة إلى زوجته".

فرص أكانجي في الظهور أمام إشبيلية أصبحت كبيرة بعد إصابة كايل ووكر في مباراة أستون فيلا وغيابه عن تدريب يوم الإثنين.

ويستعد سيتي لخوض 3 مباريات قوية في الأيام العشرة المقبلة، إذ يواجه إشبيلية وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال، وبين المباراتين سيلعب ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

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