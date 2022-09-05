توتو ميركاتو: عودة بوجبا إلى تدريبات يوفنتوس

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

ظهر بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس في تدريبات الفريق ضمن الاستعدادات لمواجهة باريس سان جيرمان.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ويلعب يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم بوجبا إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد ليعود للفريق مرة جديدة بعد 6 سنوات على رحيله.

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وتعرض بوجبا إلى إصابة خلال تدريبات يوفنتوس في يوليو الماضي وشعر بآلام في الركبة اليمنى.

وأثبت الآشعة وقتها وجود إصابة في الغضروف المفصلي.

وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي من خلال مقطع فيديو ظهور بول بوجبا في تدريبات يوفنتوس صباح اليوم الإثنين.

وظهر بوجبا في تدريبات منفردة استعدادا للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وبدأ يوفنتوس بداية سيئة في الدوري الإيطالي إذ تعثر بالتعادل ثلاث مرات في أول خمس جولات من المسابقة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، ولكن يبتعد بنقطتين فقط عن قمة الترتيب.

يوفنتوس بوجبا دوري أبطال أوروبا
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