اسكواش - نوران جوهر تتصدر بإجمالي 40 أسبوعا.. ولا جديد في تصنيف الرجال

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تصدر التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين استحداث التصنيف الإسبوعي لأول مرة بداية من اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022.

ووصلت نوران إلى تصدر التصنيف بإجمالي 40 أسبوعا من وصولها إلى القمة.

وحلت نور الشربيني بطلة العالم في المركز الثاني بينما هانيا الحمامي ثالثة.

ولم تتغير مراكز اللاعبات في انتظار خوض منافسات بطولة هوستن المفتوحة والمقرر لها هذا الأسبوع.

وتواجدت ست لاعبات مصريات في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي.

إذ حافظت روان العربي على المركز السابع، كما حافظت نور الطيب على تقدمها إلى المركز الثامن واستمرت سلمى هاني في المركز التاسع.

أما على مستوى الرجال فلم تتغير مراكز التصنيف العالمي للأسبوع الثاني على التوالي.

وتقام منافسات بطولة قطر كلاسيك للرجال أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد خلال الأسبوع الحالي بمشاركة المصنفين الأوائل.

ويتربع علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة التصنيف العالمي ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

إذ حافظ مصطفى عسل على المركز الثالث وطارق مؤمن على المركز الثالث ومازن هشام ثامنا، كما استمر مروان الشوربجي في المركز التاسع وفارس الدسوقي عاشرا.