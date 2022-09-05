بانينكا فاشلة.. تشيتشاريتو يهدر الهاتريك بشكل غريب في الوقت بدل الضائع

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

خافيير هيرنانديز - لوس أنجلوس جالاكسي

اعتذر خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" لجمهور فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، بعد أن أهدر فرصة الفوز برعونة أمام سبورتنج كانساس بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

جالاكسي تعادل أمام ضيفه كانساس بهدفين لكل طرف، نتيجة كان يمكن أن تتغير لو سجّل تشيتشاريتو ركلة الجزاء التي سنحت له في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

لكن المهاجم المكسيكي قرر الاستعراض وتنفيذها على طريقة "بانينكا"، لكن جوان بولسكامب حارس مرمى كانساس توقع الكرة وأمسكها بسهولة.

اللافت أن هدفي جالاكسي في المباراة كانا من توقيع تشيتشاريتو نفسه، وقد كان على فرصة مع تسجيل الهاتريك.

تشيتشاريتو افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن جوني راسل أدرك التعادل في الدقيقة 67 لـ كانساس.

المباراة تعقدت في الدقيقة 76 عندما أضاف فيليبي هيرنانديز الهدف الثاني لـ كانساس.

لكن تشيتشاريتو أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88 مسجلا هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم.

بعدها بدقائق سنحت فرصة جديدة لـ تشيتشاريتو من علامة الجزاء، لكنه أهدرها هذه المرة.

وصرّح تشيتشاريتو بعد المباراة: "أنا آسف، كان لدينا فرصة واضحة لحصد نقاط المباراة".

وتابع: "سأتحمل المسؤولية وسنواصل العمل بجد، سأنظر إلى الأمام".

وأتم: "منذ أسبوعين نفذت ركلة جزاء على طريقة بانينكا بنجاح، لكن هذه المرة لم أنجح".

تشيتشاريتو (34 عامًا) يلعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي منذ 2020.

وخاض تشيتشاريتو 62 مباراة مع جالاكسي، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 5 أهداف.

ويحتل لوس أنجلوس جالاكسي المركز الثامن في الدوري الأمريكي عن المنطقة الغربية برصيد 39 نقطة.

لوس أنجلوس جالاكسي تشيتشاريتو
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