لاتو: أشكر جاتوزو على كلماته ولكني مرتبط بالفعل

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

توني لاتو - فالنسيا

رد توني لاتو لاعب فالنسيا على مديره الفني جينارو جاتوزو الذي انهال عليه بالإشادة بعد مباراة خيتافي.

لاتو قدّم عرضًا مميزًا بدأه بتسجيل الهدف الأول لـ فالنسيا في الانتصار الخماسي على خيتافي بالجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وقال جاتوزو ردًا على إشادة جاتوزو وترشيحه ليكون رفيقًا لابنته: "لا أعلم ما أقول حقًا، لم أكن أعرف أنه قال ذلك".

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وتابع الظهير الأيسر الإسباني: "أشكر المدرب جدًا على كلماته، ولكني مرتبط بالفعل".

وكان جاتوزو قد صرّح خلال المؤتمر الصحفي: "إنه فتى مذهل. ابنتي لديها 18 عامًا فقط، لكن لاتو هو الرجل المثالي لها".

وفي حديث آخر، أبدى لاتو تأثره بعد أن حمل شارة قيادة فالنسيا لأول مرة في مسيرته.

واستفاد لاتو من غياب القائد خوسيه لويس جايا، والنجم كارلوس سولير الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، ليصير قائدًا للخفافيش أمام خيتافي.

وقال لاتو: "أن أحمل شارة القيادة أمام جمهورنا، وأن يصفق لي الجمهور بهذه الحرارة، جعلني راغبًا في البكاء".

وأتم: "النادي والجمهور استحقوا ليلة مماثلة".

و سجّل أهداف فالنسيا: توني لاتو، وسامويل لينو، وسامو كاستييخو، ونيكو جونزاليس، وهوجو دورو.

فيما سجل جاستون ألفاريز هدف خيتافي الوحيد. كما عرفت المباراة بطاقتين حمراء لـ إلايش موريبا وماورو أرامباري ثنائي فالنسيا وخيتافي على التوالي.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند نقطة واحدة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وتعد تلك المرة الأولى التي يسجل فيها فالنسيا 5 أهداف في الدوري الإسباني منذ انتصاره على ويسكا بنتيجة 6-2 في 2019.

كما أنها أول خماسية لـ فالنسيا في ملعب مستايا بالليجا منذ فوزه على مالاجا 5-0 في سبتمبر 2017.

وخاض فالنسيا مباراته الأولى بعد رحيل نجمه كارلوس سولير صوب باريس سان جيرمان.

وتقدم فالنسيا بواسطة الظهير الأيسر لاتو -الذي ارتدى شارة القيادة في غياب خوسيه جايا وبعد رحيل سولير- بتسديدة يمينية هائلة بعد مرور 7 دقائق.

وأضاف فالنسيا الثاني سريعا عن طريق البرازيلي لينو -المعار من أتليتكو مدريد- بالدقيقة 14 بعد تمريرة سحرية من الأمريكي يونس موسى.

الوضع ازداد وحشية على خيتافي مباشرةً بعد استئناف اللعب بعد خطأ قاتل من حارسه دافيد سوريا الذي مرر بالخطأ نحو كاستييخو، والجناح الإسباني سدد من لمسة واحدة بالدقيقة 16.

وعاد كاستييخو للتسجيل أخيرًا بعد مرور عامين تقريبًا منذ آخر هدف له عندما هز شباك سامبدوريا بقميص ميلان يوم 6 سبتمبر 2020.

في الشوط الثاني افتتح نيكو جونزاليس المعار من برشلونة سجل أهدافه بدوره بهدف رابع للخفافيش من ضربة رأسية في الدقيقة 65 بعد خطأ قاتل جديد من سوريا.

واختتم دورو الأهداف في الدقيقة 68 مسجلًا الهدف رقم 3000 لـ فالنسيا في ملعب مستايا بالدوري الإسباني.

وعرفت المباراة المشاركة الأولى للمغربي منير الحدادي بعد انتقاله إلى خيتافي بدخوله بديلًا بين الشوطين.

فالنسيا خيتافي الدوري الإسباني
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