رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة الخلاف مع أبو جبل واستعدادات الموسم الجديد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - مصر × السنغال

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن استعدادات الموسم الجديد والتعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

وقال نصار في تصريحاته لقناة الشمس: "تم ضم أمير عبد العزيز كمدرب عام في الجهاز الفني بناء على طلب خالد جلال المدير الفني، ثم بدأنا نتحدث عن اللاعبين ومن ضمن المراكز كان حراسة المرمى".

وأضاف "أبو جبل حارس كبير ويملك الخبرة ويخوض التحدي مع نفسه الآن، وإن شاء الله سينجح ويعود للمنتخب من خلال البنك الأهلي".

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وأوضح "سنجتمع مع خالد جلال مجددا للاستقرار على مدرب حراس المرمى. الاجتماعات مستمرة للانتهاء من كل هذه الأمور قبل نهاية فترة الإعداد".

وعما تردد بشأن خلاف بينه ويبن أبو جبل خلال المفاوضات قال: "لم يحدث. تطلب الأمر بعض الوقت للوصول إلى نقطة اتفاق مشتركة وتوضيح نظام النادي".

وعارض نصار فكرة ضم حراس أجانب للدوري المصري، قائلا: "نحن نواجه صعوبة في إيجاد الحارس المصري في الوضع الراهن، فماذا لو سمحنا للأجانب؟ لن نجد حراس مصريين إطلاقا. هذا ليس في صالح الدوري".

وواصل "نحن نعمل على توفير الأدوات لبلوغ المربع الذهبي. سنبدأ الإعداد في الثالث عشر من سبتمبر، ثم سنجري معسكرا خارج القاهرة، في الإسماعيلية أو الإسكندرية".

واختتم "فترات التوقف كانت طويلة للغاية وأثرت علينا سلبا، لم نعد كما بدأنا بسببها".

وأنهى البنك الأهلي موسمه الماضي في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

محمد أبو جبل الدوري المصري البنك الأهلي
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