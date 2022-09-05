بقذيفة يسارية هائلة.. سواريز يقود ناسيونال للفوز على بنيارول في كلاسيكو أوروجواي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

لويس سواريز

قاد لويس سواريز فريقه ناسيونال لفوز مهم على ضيفه بنيارول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة السادسة للدوري الأوروجوائي.

لويس سواريز

النادي : ناسيونال

ناسيونال

وسجل سواريز هدف ناسيونال الثاني بتسديدة يسارية صاروخية رائعة بالدقيقة 52 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد ناسيونال إلى 15 نقطة من 6 جولات في مرحلة "كلاوسورا".

بينما تجمّد رصيد بنيارول غريمه التاريخي عند 8 نقاط في المركز الثامن.

سواريز (35 عامًا) انضم مؤخرًا إلى ناسيونال الفريق الذي بدأ في صفوفه مسيرته الكروية.

ويعد ذلك الهدف هو الثالث لـ سواريز منذ انضمامه إلى ناسيونال بعد نهاية عقده مع أتليتكو مدريد.

وخاض سواريز الـ 90 دقيقة، وشارك في مباراته الخامسة بالدوري المحلي هذا الموسم.

وكان ناسيونال قد ودع منافسات كوبا سود أمريكانا من ربع النهائي على يد أتليتكو جويانيسي البرازيلي.

لويس سواريز
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