خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي

وصلت رحلة حازم إمام مع الزمالك إلى نهايتها بعد عدة سنوات قضاها الظهير الأيمن داخل جدران القلعة البيضاء.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا فضل عدم استمرار حازم إمام في الفريق الموسم المقبل، وأخبر الإدارة البيضاء بذلك.

وبدورها أبلغت إدارة النادي حازم إمام برحيله عن الزمالك، ووجهت له الشكر على مجهوده الذي بذله طوال مسيرته مع القلعة البيضاء.

كما قررت إدارة الزمالك إقامة حفل وداع وتكريم لحازم إمام، كونه أحد قادة الفريق الأبيض.

حازم إمام بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عام 2008.

وخرج حازم إمام للإعارة في عام 2016 مع فريق الاتحاد السكندري.

وفاز حازم إمام البالغ من العمر 34 عاما مع الزمالك بـ12 بطولة، بواقع الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 6 مرات، والسوبر المصري مرة والكونفدرالية الإفريقية مرة، والسوبر الإفريقي مرة.