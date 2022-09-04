منافس الزمالك - لاعب الهلال: كأس لوسيل بمثابة مباراة نهائية رسمية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

لوسيانو فييتو لاعب الهلال

شدد لوسيانو فييتو لاعب الهلال السعودي على أن فريقه سيعامل مباراة كأس لوسيل وكإنها نهائي وسيلعب بكل جدية للفوز به.

ويلعب الهلال بطل الدوري السعودي أمام الزمالك بطل الدوري المصري في كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر.

وتغلب الهلال على مضيفه الفتح بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري السعودي للمحترفين.

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وقال فييتو صاحب هدف المباراة الوحيد في تصريحات لقناة "إس إس سي" بعد اللقاء: "سعيد جدا بالأداء الذي قدمناه أمام الفتح".

وأضاف عن لقطة الهدف "التصرف جاء في جزء من الثانية، نجحت في التخلص من المدافع ولم يكن أمامي إلا طريق المرمى".

وواصل عن كأس لوسيل "نعامله وكإنها مباراة نهائية رسمية، سنلعب بكل جدية للفوز بها".

الجوائز المالية

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعقب نهاية المباراة حفل غنائي.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس والكاس القطرية إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

الزمالك الهلال كأس لوسيل
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