منافس الزمالك - عبد الله عطيف: نعد الجماهير بالفوز بـ كأس لوسيل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

عبد الله عطيف لاعب الهلال

شدد عبد الله عطيف لاعب الهلال السعودي على أنه يجب أن يقدم الفريق كل ما لديه للفوز بلقب كأس لوسيل.

ويلعب الهلال بطل الدوري السعودي أمام الزمالك بطل الدوري المصري في كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر.

وتغلب الهلال على مضيفه الفتح بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري السعودي للمحترفين.

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وقال عبد الله عطيف في تصريحات لقناة "إس إس سي": "حققنا فوزا هاما على الفتح وثلاث نقاط هامة في صراع الدوري".

وأضاف "الجماهير تستحق الفرحة وسنحاول إسعادهم دائما".

وتابع "لدينا فريق قوي للغاية وكان من الطبيعي أن تحدث المداورة قبل كأس لوسيل".

وأتم "لدينا نهائي مهم في كأس لوسيل يجب أن نقدم كل ما لدينا للفوز به، نعد الجماهير بتحقيق اللقب".

ويتصدر الهلال حامل اللقب جدول الترتيب بالعلامة الكاملة والنقطة التاسعة من 3 مباريات، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

الجوائز المالية

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعقب نهاية المباراة حفل غنائي.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس والكاس القطرية إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

الزمالك الهلال كأس لوسيل
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