ملاعب كأس العالم قطر 2022 – أحدهم على شكل خيمة وآخر من حاويات بحرية

بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2022 في نسخة استثنائية تقام في دولة عربية للمرة الأولى وتحديد في قطر.

ولأنها نسخة استثنائية قررت قطر إنشاء ملاعب استثنائية لتقام عليها البطولة.

8 ملاعب سيقام عليهم كأس العالم 2022، بعضهم تم إنشاؤه خصيصا لإقامة البطولة وبعضهم سيتم تفكيفه عقب نهايتها.

170 ألف مقعد سيتم تفكيكهم عقب نهاية البطولة وسيتم منحهم للدول النامية من أجل للمساعدة على تحسين البنية التحتية في تلك الدول.

العامل المشترك في الملاعب الثمانية هو وجود تقنيات للتبريد بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر.

وفي هذا التقرير يقدم لكم FIlGoal.com كل ما قد تودون معرفته عن تفاصيل ملاعب كأس العالم 2022.

استاد البيت

استاد البيت أنشيئ خصيصا من أجل استضافة كأس العالم 2022 ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

اتم الانتهاء من بنائه في العام الماضي في مدينة الخور وظهر للمرة الاولى خلال منافسات كأس العرب 2021.

اسم الملعب مستوحى من بيت الشعر ويتميز ببنائه على شكل خيمة ليحاكي جزء من تاريخ دولة قطر وسكانها القدامى الذين سكنوا الخيم قبل تطور الدولة.

عقب نهاية كأس العالم سيتم تفكيك الجزء العلوي من الملعب وتقليل عدد المقاعد إلى 32 ألف متفرج فقط.

مباراة الافتتاح ستقام على ملعب البيت وسيتم استخدامه في البطولة حتى دور نصف النهائي.

استاد أحمد بن علي

الملعب يقع في مدينة الريان وهو الملعب الخاص للنادي، تم بنائه في عام 2003.

في السابق كان الملعب يتسع إلى 25 ألف متفرج ولكن في 2014 تمك توسيعه ليتسع إلى 40 ألف متفرج استعدادا لكأس العالم وسيتم تقليص العدد عقب البطولة إلى 20 ألف متفرج.

الملعب ستقام عليه بعض مباريات دور المجموعات ودور الـ 16 في كأس العالم.

استاد الجنوب

الملعب تم بنائه في مدينة عام 2019 لاستضافة كأس العالم.

الملعب يتسع لـ 40 ألف متفرج وسيتقلص العدد عقب نهاية البطولة إلى 20 ألف متفرج وسيستخدم لإقامة مباريات الدوري القطري.

استاد الجنوب يعد جزء من مجمع رياضي كبير يحتوي على مسارات لركوب الدراجات وسباقات الخيل وبعض الفعاليات الرياضية الأخرى.

الملعب سيستضيف بعض المباريات من دور المجموعات وسيستمر في البطولة حتى ربع النهائي.

استاد خليفة الدولي

أحد أقدم ملاعب قطر تم بنائه عام 1976 وتم تجديده بالكامل عام 2005.

يقع في مدينة الدوحة ويعد أحد الاستادات متعددة الأغراض.

الملعب كان يتسع لـ 28 ألف متفرج وتم إعادة افتتاحه في 2017 مع توسيعه لـ 40 ألف متفرج.

الملعب سيستضيف بعض مباريات دور المجموعات ودول الـ 16 بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

استاد المدينة الجامعية

تم إنشاء الملعب في المدينة التعليمية في الريان بشكل مخصوص لاستضافة كأس العالم 2022.

الملعب مبني على شكل ماسة مسننة ويتسع لـ 40 ألف متفرج وسيتم تقليصه إلى 25 ألف متفرج عقب نهاية كأس العالم وسيخصص لاستخدام الجامعات في المدينة.

استاد المدينة الجامعية سيستضيف بعض المباريات من دور المجموعات ودور الـ 16 وربع النهائي.

استاد الثمامة

ملعب الثمامة تم بنائه في 2021 من أجل استضافة كأس العالم.

أنشيئ على شكل الصحفية أو الالطاقية التي تعد من الملابس التقليدية في بعض الدول العربية.

الملعب يقع في مدينة الدوحة ويستع لـ 40 ألف متفرج وسيتم تقليله لـ 20 ألف متفرج عقب نهاية البطولة.

سيستضيف استاد الثمامة بعض مباريات دور المجموعات ودور الـ 16 ودور ربع النهائي.

استاد 974

أحد أغرب الملاعب التي تم إنشاؤها خصيصا لاستضافة كأس العالم 2022.

الملعب تم افتتاحه في نوفمبر 2021 في مدينة الدوحة.

يتكون الملعب والمعروف أيضا باسم رأس أبو عبود من 974 حاوية بحرية تم تركيبهم لبنائه.

يتسع الملعب لـ 40 ألف متفرج وسيتم تفكيفه بالكامل عقب نهاية البطولة لإعادة الاستفادة من المواد المستخدمة في بنائه.

وسيستضيف استاد 974 بعض مباريات دور المجموعات ودور الـ 16.

استاد لوسيل

أكبر ملاعب كأس العالم 2022، قد يكون مألوفا عند الجماهير المصرية لأنه الملعب الذي استضاف كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي.

الملعب تم الانتهاء من بنائه في 2020 في مدينة الدوحة ويتسع لـ 80 ألف مفترج.

ويتميز الملعب بسقف على شكل وعاء مظل قابل للسحب لإمكانية فتحه وإغلاقه بالكامل.

استاد لوسيل سيشهد استضافة مباريات من جميع أدوار كأس العالم وحتى المباراة النهائية وحفل اختتام البطولة.