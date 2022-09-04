خسارة مورينيو الكبرى في الدوري الإيطالي.. روما ينهار برباعية أمام أودينيزي

سحق أودينيزي ضيفه روما بأربعة أهداف دون رد في كبرى مفاجآت الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

البداية أتت من خطأ دفاعي سيئ للغاية في الدقيقة الخامسة، منح إينوما أودوجي هدفا سهلا في مستهل المباراة.

وفي الدقيقة 56 أضاف لازار ساماردجيتش الهدف الثاني بعد عرضية من جيرارد ديلوفيو.

وسجل روبرتو بيريرا ثالث الأهداف في الدقيقة 75، بعد تلقيه تمريرة جان فيكتور ماكينجو.

وأخيرا صنع بيريرا الهدف الرابع، الذي سجله ساندي لوفريتش في الدقيقة 82.

هذه الخسارة هي الأكبر في تاريخ جوزيه مورينيو مدرب روما بالدوري الإيطالي.

وفي تاريخه مع الدوريات الخمسة الكبرى، خسر مورينيو بفارق 4 أهداف أو أكثر مرتين فقط قبل هذه.

الأولى أمام برشلونة مع ريال مدريد (5-0) في نوفمبر 2010. والثانية أمام تشيلسي مع مانشستر يونايتد (4-0) في أكتوبر 2016.

وهي أيضا الخسارة الأولى لروما في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تقدم عليه أودينيزي إلى الرابع بفارق الأهداف.

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في الجولة ذاتها تغلب فيرونا على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم سامبدوريا بهدف فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 40.

عاد فيرونا سريعا بهدف عكسي من إيميل أوديرو في الدقيقة 44، ثم هدف الفوز من جوش دويج في الدقيقة 45+3.

وهكذا نال فيرونا فوزه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما استمر سامبدوريا بلا فوز وبنقطتين في المركز الثامن عشر.

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وتعادل بولونيا مع مضيفه سبيتزيا بهدفين لمثلهما، حيث تقدم ماركو أرنوتوفيتش لبولونيا في الدقيقة 7، وتعادل سبيتزيا بواسطة سيموني باستوني في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني تقدم سبيتزيا بهدف عكسي سجله جيردي شوتين في الدقيقة 56، قبل أن يسترد أرنوتوفيتش التعادل في الدقيقة 64.

ورفع سبيتزيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما يحتل بولونيا المركز السادس عشر بـ 3 نقاط من تعادله الثالث هذا الموسم.

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وتعادل كريمونيسي مع ساسولو سلبيا، لينال نقطته الأولى هذا الموسم في المركز التاسع عشر بعد 4 هزائم متتالية، بينما يحتل ساسولو المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط.