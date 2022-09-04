كرة سلة - أنس أسامة يشارك لأول مرة في مران الاتحاد السكندري

شارك أنس أسامة في المران الأول له مع فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري.

يأتي ذلك رغم الأزمة المتعلقة باللاعب، بسبب قيده في قائمتي الزمالك والاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندري خسر الدوري المصري لكرة السلة الموسم الماضي أمام الأهلي.

ولعب أنس أسامة الموسم الماضي مع الزمالك، قبل أن يوقع لنادي الاتحاد السكندري.

ولا تزال أزمة قيد اللاعب مستمرة ولم يتم إصدار القرار النهائي فيها حتى الآن من قبل اتحاد كرة السلة المصري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن كيف ستسير الأمور في أزمة أنس أسامة. (طالع التفاصيل)