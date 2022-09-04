نيس يواصل الاصطياد من الدوري الإنجليزي ويضم روز باركلي

أعلن نادي نيس الفرنسي عن تعاقده مع روز باركلي في صفقة انتقال حر.

وفسخ باركلي تعاقده مع تشيلسي قبل فترة، وتمكّن من الانضمام مجانًا لـ نيس بعد نهاية سوق الانتقالات بيومين.

وقدّم نيس لاعبه الجديد قبل مباراة الفريق اليوم الأحد أمام موناكو.

وتعد تلك الخطوة هي الأولى لـ باركلي خارج إنجلترا، إذ لعب في السابق لأندية إيفرتون وشيفيلد وينزداي، وليدز يونايتد، وتشيلسي، وأستون فيلا.

باركلي (28 عامًا) بدأ مسيرته في إيفرتون وتألق في صفوفه وخاض معه 179 مباراة، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 28.

لاعب الوسط الإنجليزي انتقل بعدها إلى تشيلسي في يناير 2018 مقابل 17 مليون يورو.

ورغم خوضه 100 مباراة مع تشيلسي، فلم يحظ باركلي أبدًا بمكان أساسي باستمرار مع البلوز، واكتفى بتسجيل 12 هدفا وصناعة 11.

وفاز باركلي مع تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقضى باركلي موسم 2020\2021 معارًا لـ أستون فيلا، ليفوّت فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك باركلي 33 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سجل خلالها 6 أهداف.

وتواجد باركلي في قائمة الأسود الثلاثة بكأس العالم 2014، ويورو 2016.

وواصل نيس انتداب اللاعبين من الدوري الإنجليزي، بعد أن تعاقد مع الدنماركي كاسبر شمايكل قادمًا من ليستر سيتي.

كما انضم نيكولاس بيبي على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال.

وتعاقد نيس كذلك مع الويلزي آرون رامسي لاعب أرسنال ويوفنتوس وجلاسكو رينجرز السابق.