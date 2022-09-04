طارق العشري مديرا فنيا لـ سموحة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 21:52

كتب : هاني العوضي

طارق العشري مديرا فنيا لسموحة

أعلن نادي سموحة برئاسة وليد عرفات تعيين طارق العشري مديرا فنيا لفريق كرة القدم.

وجاء تعيين طارق العشري خلفا لـ عبد الحميد بسيوني الذي أعلن نادي سموحة رحيله عن تدريب الفريق قبل أيام.

وبدأت مفاوضات سموحة مع طارق العشري منذ عدة أيام، ليتولى تدريب الفريق السكندري.

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ويضم الجهاز الفني المساعد لطارق العشري في سموحة كل من:

محمود عطا – مدرب عام

أحمد عشري – مدرب مساعد

عبد الحليم كامل – مخطط أحمال

أيمن بسيوني – مدرب حراس مرمى

عبد الباري المليجي – مدير إداري

عمرو إسماعيل – مدير شؤون اللاعبين

رمضان أحمد – طبيب الفريق

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر قاد طارق العشري فريقه السابق طلائع الجيش لاحتلال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

سموحة طارق العشري الدوري المصري
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