الصعود الثالث؟ هشام زكريا يتولى تدريب إيسترن كومباني
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 21:37
كتب : رضا السنباطي
تولى هشام زكريا مهمة المدير الفني لـ إيسترن كومباني بعد هبوطه من الدوري المصري الممتاز.
وصرّح باسم عادل المشرف على الكرة في إيسترن كومباني لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع هشام زكريا خلفًا لـ علاء عبد العال".
وأضاف: "نسعى لتحقيق عودة سريعة للدوري الممتاز".
وسبق لـ زكريا تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز مع وادي دجلة والجونة.
وتولى زكريا مهمة قيادة المصرية للاتصالات في الموسم الماضي.
ورحل علاء عبد العال عن إيسترن كومباني عقب هبوط الأخير، وتحوّل لتدريب طلائع الجيش.
وكان إيسترن كومباني قد صعد لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي تحت قيادة علاء نوح، قبل أن يعوضه عبد العال.
واحتل إيسترن كومباني المركز 17 -قبل الأخير- في الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 7 انتصارات و12 تعادلًا و15 هزيمة.
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