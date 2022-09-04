كرة طائرة – مصر تفوز ببطولة إفريقيا للشابات على حساب تونس
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 21:26
كتب : FilGoal
حصدت مصر لقب بطولة إفريقيا للشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة، بتغلبها على تونس في المباراة النهائية.
وتغلبت فتيات مصر على صاحبات الأرض بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.
وفازت مصر بأول شوطين بواقع 25-21 و25-17.
لكن لاعبات تونس قلصن الفارق وفزن بالشوط الثالث بنتيجة 25-21.
قبل أن تعود مصر وتحسم اللقب في الشوط الرابع للمباراة وتفوز 25-18.
وأقيمت البطولة في تونس منذ 26 أغسطس، وعرفت أيضًا فوز الكاميرون بالمركز الثالث.
وتغلبت الكاميرون على المغرب بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-10، و25-18، و25-18.
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