كرة طائرة – مصر تفوز ببطولة إفريقيا للشابات على حساب تونس

حصدت مصر لقب بطولة إفريقيا للشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة، بتغلبها على تونس في المباراة النهائية.

وتغلبت فتيات مصر على صاحبات الأرض بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.

وفازت مصر بأول شوطين بواقع 25-21 و25-17.

لكن لاعبات تونس قلصن الفارق وفزن بالشوط الثالث بنتيجة 25-21.

قبل أن تعود مصر وتحسم اللقب في الشوط الرابع للمباراة وتفوز 25-18.

وأقيمت البطولة في تونس منذ 26 أغسطس، وعرفت أيضًا فوز الكاميرون بالمركز الثالث.

وتغلبت الكاميرون على المغرب بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-10، و25-18، و25-18.