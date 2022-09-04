فوز غير مسبوق لـ ماينتس يعكر احتفال سومر برقمه القياسي التاريخي

فاز ماينتس على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد في ملعب بوروسيا بارك، بالجولة الخامسة للدوري الألماني.

وسجّل الإسباني آرون مارتين هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ماينتس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بفارق نقطتين عن فرايبورج المتصدر.

فيما تجمّد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الألماني التي يخرج فيها ماينتس بشباك نظيفة من ملعب مونشنجلادباخ.

وشهدت المباراة تحقيق يان سومر حارس مرمى مونشنجلادباخ لرقم قياسي في الدوري الألماني.

وبات السويسري أكثر حارس مرمى أجنبي خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري الألماني برصيد 267 لقاءً.

ونجح سومر في تحطيم رقم السويدي روني هيلشتروم الحارس التاريخي لـ كايزرسلاوترن خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ولم ينجح سومر في الاحتفال بالرقم بالشكل اللائق، إذ تلقت شباكه هدف المباراة الوحيد بواسطة مارتين في الدقيقة 55.

وعانى مونشنجلادباخ من نقص عددي انطلاقًا من الدقيقة 53 بطرد المدافع الياباني كو إتاكورا، مخالفة سُجل منها هدف ماينتس في ضربة مزدوجة.

وفي مباراة أخرى، حقق هيرتا برلين فوزه الأول بتغلبه على مضيفه أوجسبورج بهدفين دون رد في ملعب WWK أرينا.

البلجيكي دودي لوكيباكيو افتتح التسجيل للفريق العاصمي بضربة رأسية في الدقيقة 57 بعد عرضية متقنة من الظهير مارفين بلاتنهارت.

ونجح ماركو ريتشر في قتل المباراة بهدفٍ ثانٍ في الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردي هائل من دافي شيلكه.

ورفع هيرتا رصيده إلى 4 نقاط في المركز 13، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 3 نقاط في المركز 16 من فوز و4 هزائم.