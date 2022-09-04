شباك عذراء بعد 4 جولات.. فياريال يكتسح إلتشي في أول ظهور على "بيته المؤقت"

اكتسح فياريال ضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد في ملعب سيوتات دي فالنسيا، بالجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وسجّل أهداف فياريال: جيرارد مورينو، وجيوفاني لو سيلسو، وفرانسيس كوكلين، وخوسيه لويس موراليس.

ليرفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن برشلونة الثاني صاحب نفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما تجمّد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز 19 -قبل الأخير- دون أي انتصار حتى اللحظة.

وأقيمت المباراة في ملعب سيوتات دي فالنسيا الخاص بـ ليفانتي الذي ستقام عليه مباريات خلال الدور الأول بسبب التحديثات الجارية في ملعب لاسيراميكا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ فياريال كصاحب أرض هذا الموسم بعد أن خاض أول 3 جولات خارج ملعبه.

ولعب فياريال مباراة وحيدة في السابق بالدوري الإسباني كصاحب أرض بعيدًا عن ملعبه، كانت في مواجهة برشلونة عام 1999 على ملعب مستايا الخاص بـ فالنسيا.

المباراة التي جمعت بين فريقين منتميين لإقليم فالنسيا، عرفت استمرار فياريال محافظًا على نظافة شباكه.

ويعد فياريال الفريق الوحيد حاليًا في الدوري الإسباني الذي لم تهتز شباكه حتى اللحظة.

في المقابل، تواصلت نتائج إلتشي السلبية ولم ينجح في تحقيق فوزه الأول، مكتفيًا بتعادل و3 هزائم في أول 4 جولات.

وتقدّم فياريال في الدقيقة 27 بواسطة نجمه جيرارد مورينو الذي تابع كرة عرضية.

الهدف الثاني لم يتأخر، فسجل لو سيلسو في الدقيقة 36 بعد تمريرة السنغالي الشاب نيكولاس جاكسون.

بين الشوطين، سحب أوناي إيمري لاعبه جاكسون، وعوّضه بـ موراليس الذي عاد للملعب الذي صنع عليه أمجاده طوال سنوات رفقة ليفانتي.

هجمات فياريال لم تتوقف في الشوط الثاني، فأضاف الفرنسي كوكلين هدفًا ثالثًا في الدقيقة 89.

قبل أن يفتتح موراليس أهدافه بقميص فياريال في ملعبه المفضل الأقرب إلى قلبه، بهدفٍ رابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويخوض فياريال مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل أمام ليخب وزنان البولندي.

وينتظر فياريال صدامًا عنيفًا أمام ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين يوم الأحد المقبل.