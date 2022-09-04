منافس الزمالك - الهلال يهزم الفتح والدوسري يعترض على تبديله

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

احتفال سالم الدوسري بهدف الهلال في مرمى الاتحاد

تغلب الهلال على مضيفه الفتح بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري السعودي للمحترفين.

سجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وشهدت المباراة لقطة جمعت بين سالم الدوسري نجم الهلال السعودي ومدربه رامون دياز خلال الشوط الثاني.

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جاء ذلك حيث فوجئ سالم الدوسري نجم الهلال بقرار تبديله في الدقيقة 72 ونزول ميشيل ديلجادو، في وقت نزول أوديون إيجالو بدلا من لوسيانو فييتو.

وأبدى الدوسري امتعاضه بشكل واضح داخل أرضية الملعب قبل خروجه.

وحين وصل إلى الخط، قابله دياز مبتسما وربت على رأسه، لتنتهي المسألة سريعا.

وسجل موسى ماريجا هدفا في الدقيقة 87 ولكن تم إلغاؤه بعد المراجعة بتقنية الفيديو.

بذلك يتصدر الهلال حامل اللقب جدول الترتيب بالعلامة الكاملة والنقطة التاسعة من 3 مباريات، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتأكد الهلال من سلامة نجومه سالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج والبرازيلي ميشيل، بمشاركة الرباعي قبل مواجهة الزمالك.

ويلعب الهلال بطل الدوري السعودي أمام الزمالك بطل الدوري المصري في كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر.

الهلال الزمالك الدوري السعودي كأس سوبر لوسيل
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