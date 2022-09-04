أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

كشف ديفيد أورنستين صحفي "ذا أثليتك" عن اتجاه ولفرهامبتون للتعاقد مع دييجو كوستا مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق.

جاء ذلك عقب إعلان النادي عن تعرض لاعبه الجديد ساشا كالايدزيتش لإصابة قوية في الركبة.

وبحسب أورنستين فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سيخضع لاختبار يوم الثلاثاء للوقوف على حالته البدنية وقابليته للعب.

وستتم الصفقة كانتقال حر بعد نهاية عقد كوستا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وذكر ولفرهامبتون في بيانٍ رسمي أن كالايدزيتش يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

ولم يحدد النادي طبيعة الإصابة وعما إذا كانت قطعًا أو جزع في الرباط، لكن من المتوقع غيابه لمدة طويلة.

جاء ذلك بعد انضمام المهاجم الدولي النمساوي رسميًا إلى ولفرهامبتون قادمًا من شتوتجارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وشارك كالايدزيتش أساسيًا في مباراة ولفرهامبتون أمام ساوثامبتون أمس السبت.

واضطر كالايدزيتش لمغادرة المباراة بين الشوطين بعد إصابته في الركبة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيزور طبيبًا مختصًا في إصابات الركبة غدًا الإثنين للوقوف على طبيعة إصابته.

كما عرف بيان ولفرهامبتون المزيد من الأنباء السيئة لجماهير النادي، بالإعلان عن إصابة راؤول خيمينيز كذلك.

وذكر البيان أن خيمينيز تعرض لإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد وأنه لا يزال يتعافى منها، وكل ذلك يصب في خانة احتياج الفريق لمهاجم بشكل فوري.

وبذلك يقترب كوستا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ رحيله في يناير 2018 من تشيلسي، عائدا إلى أتلتيكو مدريد الذي انتقل منه إلى البلوز في صيف 2014.

دييجو كوستا ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي تشيلسي
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