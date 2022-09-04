مصدر مقرب من صلاح محسن لـ في الجول: اللاعب يرفض البيع أو الإعارة ويتمسك بالاستمرار في الأهلي

لا يرغب صلاح محسن مهاجم الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وكشف مصدر مقرب من مهاجم الأهلي لـFilGoal.com: "صلاح محسن يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء سواء عن طريق البيع أو الإعارة أو الدخول في صفقات تبادلية".

وأضاف "صلاح محسن يتمسك بالاستمرار في الأهلي والحصول على فرصة في الموسم المقبل مع الجهاز الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عنه".

وظهر اسم صلاح محسن في اللاعبين المحتمل دخولهم في صفقة تبادلية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

ورحل من الأهلي وانضم لصفوف سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، قبل أن يعود من جديد للفريق الأحمر.

وفي الموسم الماضي مع الأهلي لعب صلاح محسن لعب 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا.