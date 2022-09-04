قائمة الأرجنتين الأولية – ظهور موهبة بنفيكا.. وميسي يقود القوة الضاربة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - ميسي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة أولية لمنتخب بلاده لخوض غمار التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وشهدت القائمة انضمام إنزو فيرنانديز نجم وسط بنفيكا الشاب لأول مرة بعد تألقه مع الفريق البرتغالي مؤخرا.

فيما يغيب خوان فويث ظهير أيمن فياريال بسبب إصابته في الركبة، كما يبتعد لوكاس أوكامبوس الجناح المنتقل إلى أياكس أمستردام مؤخرا.

كما لم ينضم جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي، وإيميليانو بوينديا جناح أستون فيلا، ومانويل لانزيني لاعب وسط وست هام يونايتد.

ويقود القائد ليونيل ميسي القائمة النارية التي تشهد تواجد باولو ديبالا لاعب روما، وآنخل دي ماريا لاعب يوفنتوس، وليساندرو مارتينيز قلب دفاع مانشستر يونايتد، وأليكس ماك آليستر لاعب وسط برايتون.

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في شهر سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية أمام هندوراس وجامايكا.

قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أتالانتا الإيطالي) – خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)

الدفاع: خيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) – فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي) – كريستيان روميرو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – نيوين بيريز (أودينيزي الإيطالي) – لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني) – ناويل مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس تاليافيكو (أوليمبيك ليون الفرنسي)

الوسط: جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي) – إنزو فيرنانديز (بنفيكا البرتغالي) – رودريجو دي بأول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) – جيوفاني لو سيلسو (فياريال الإسباني) – أليكس ماك أليستر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي)

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – آنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي) – آنخل مارتين كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) – نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خواكين كوريا (إنتر ميلان الإيطالي) – تياجو ألميدا (أتلانتا يونايتد الأمريكي)

الأرجنتين
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