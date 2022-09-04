بعد يومين من انضمامه.. برايثوايت يسجل هدف انتصار إسبانيول على أتليتك بلباو

خطف إسبانيول فوزًا مثيرًا على مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد في ملعب سان ماميس، بالجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وسجّل الدنماركي مارتن برايثوايت هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة بظهوره الأول مع إسبانيول.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 4 نقاط في المركز 14، بعد أن حقق فوزه الأول هذا الموسم.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 7 نقاط في المركز السادس بعد أن تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.

وبات هدف برايثوايت أول هدف يهز شباك أتليتك بلباو هذا الموسم، والأول الذي يتلقاه أسود سان ماميس على ملعبهم منذ 17 أبريل الماضي.

كما حقق دييجو مارتينيز المدير الفني لـ إسبانيول فوزه الأول مع الفريق بعد تولي مهمته مطلع الموسم.

في المقابل، تعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو لأول هزيمة في ولايته الجديدة مع الفريق، وأول هزيمة له إجمالًا في الدوري بعد 11 مباراة متتالية، منها 8 كمدير فني لـ برشلونة.

ويعد فالفيردي هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي لعب لـ إسبانيول وأتليتك بلباو، ودرّب الفريقين.

في المقابل، حقق إسبانيول رقمًا تاريخيًا فريدًا، وبات أول نادِ في الدوري الإسباني على الإطلاق يُشرِك 800 لاعب مختلف.

وعرف تشكيل أتليتك بلباو الأساسي مفاجأة كبيرة بمشاركة إينياكي ويليامز بشكلٍ أساسي رغم إصابته بالتواء في الكاحل بالجولة الماضية.

وتوقع الجميع انتهاء سلسلة ويليامز القياسية بالظهور في 263 مباراة متتالية بالدوري الإسباني، لكنه عزز السلسلة ووصل إلى المباراة رقم 264.

وعرفت المباراة عددًا هائلًا من الفرص الضائعة، وكاد ويليامز أن يسجل بنفسه في الدقيقة 22 بعد عرضية أليكس بيرينجير، لكن كرته جاورت المرمى.

ويليامز عاد وأهدر بغرابة في الدقيقة 45 بضربة رأسية لم تعرف طريق الشباك.

هجمات أتليتك بلباو تواصلت عندما سدد بيرينجر على عارضة إسبانيول في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني حاول إسبانيول الرد، فسدد أوسكار جيل على مرمى أوناي سيمون بالدقيقة 55، لكن حارس إسبانيا أبعد الخطر.

هدف قاتل

برايثوايت تلقى تمريرة طولية في الدقيقة 82، وأخطأ قلبي دفاع أتليتك بلباو دانييل فيفيان وجيراي ألفاريز في التعامل مع الكرة.

ليخطف برايثوايت الكرة ويسدد في شباك سيمون أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني بعد انتقاله إليه قادمًا من برشلونة قبل يومين.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ برايثوايت منذ 15 أغسطس 2021 عندما سجل في شباك ريال سوسيداد بقميص برشلونة.

ليخرج إسبانيول فائزًا بنقاط ثمينة من ملعب أتليتك بلباو.