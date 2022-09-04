نادي القناة: اتفاقية توأمة مع الهلال السعودي

أعلن نادي القناة عن عقد اتفاقية توأمة مع نظيره الهلال السعودي.

وتتواجد بعثة فريق الهلال تحت 20 عامًا في مدينة الإسماعيلية لإقامة معسكر إعدادي.

واجتمع سعد المنصور رئيس بعثة الهلال بمجلس إدارة القناة برئاسة خالد عفيفي على هامش الزيارة.

وأوضح القناة عبر صفحته في فيسبوك عن تفعيل اتفاقية توأمة بين الناديين في الفترة المقبلة.

وينافس القناة في دوري الدرجة الثانية المصري.