نوير يكشف حيلة بايرن ميونيخ للفوز على إنتر ميلان في دوري الأبطال

تحدث مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ بكلمات اعتبرتها الصحافة الإيطالية تلميحا فيما يخص تكتيك فريقه لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في تصريحات صحفية: "إنتر فريق ذكي ويدافع جيدا، ولكني أعتقد أنهم سيخرجون للعب أكثر من يونيون برلين (المباراة الماضية للبافاري في الدوري)".

وأضاف "بهذه الطريقة يمكننا سرقة الكرة في منتصف الملعب وستكون مسافة أقصر إلى مرمى الخصم".

ويتواجد بايرن ميونيخ في "مجموعة الموت" بدوري أبطال أوروبا، رفقة برشلونة وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وبدأ بايرن ميونيخ موسمه بقوة معتادة، حيث هزم لايبزج في كأس السوبر 5-3، ثم تغلب على أينتراخت فرانكفورت 6-1 وفولفسبورج 2-0 وبوخوم 7-0.

ولكن في آخر مباراتين، تعادل الفريق بنتيجة 1-1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين.

وبينما تحلى إنتر بصلابة دفاعية واضحة في الموسم الماضي، متوجا بكأس إيطاليا وكأس السوبر، أظهر هذا الموسم بعض المشاكل في صفوف النيراتزوري.

وحافظ إنتر على نظافة شباكه مرة واحدة حين فاز على سبيتزيا 3-0، بينما عانى من هزيمتين في أول 5 جولات على يد لاتسيو وميلان.

ويلعب بايرن في ضيافة إنتر يوم الأربعاء، بينما يحل فيكتوريا بلزن ضيفا على برشلونة.