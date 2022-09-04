سدد الكرة على الجماهير ورُفض اعتذاره.. طرد لاعب في الدوري الأمريكي

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

درو ييروود

شهد الدوري الأمريكي واقعة غريبة أسفرت عن طرد درو ييروود لاعب نيويورك ريد بولز، وذلك خلال مباراة الفريق ضد فيلادلفيا يونيون.

المباراة انتهت بفوز فيلادلفيا بهدفين دون رد، وهي كانت النتيجة القائمة بالفعل في الدقيقة 94 التي شهدت طرد ييروود.

وسجل هدفي فيلادلفيا ميكايل أوري في الدقيقة 48، ودانييل جازداج في الدقيقة 74.

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وفي الدقيقة 94 وتحت تأثير الغضب من قرار الحكم باحتساب مخالفة ضده، أطاح ييروود بالكرة صوب المدرجات، لتصطدم ببعض الجماهير.

وعلى الفور أدرك اللاعب ما فعله، واتجه صوب المدرجات وقفز فوق الحاجز ليعتذر للجماهير التي تضررت، إلا أن أحد المشجعين وقف في طريقه ومنعه من الوصول إليهم.

بطبيعة الحال تلقى ييروود البطاقة الحمراء في نهاية المطاف.

ويحتل فيلادلفيا يونيون صدارة الدوري الأمريكي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل نيويورك ريد بولز المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

نيويورك ريد بولز الدوري الأمريكي درو ييروود
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