بداية سحرية لـ عبد الصمد الزلزولي.. نجم المغرب يقود أوساسونا لفوز قاتل على رايو

خطف أوساسونا فوزًا قاتلًا على ضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب السادار، بالجولة الرابعة للدوري الإسباني.

أوساسونا تقدّم بواسطة الشاب أيمار أوروز، ثم تعادل فلوريان لوجون لـ رايو، قبل أن يخطف روبين جارسيا الفوز لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

ليرفع أوساسونا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد رايو فايكانو عند 4 نقاط في المركز 13.

وتعد تلك المباراة هي الرقم 600 لـ أوساسونا على ملعبه التاريخي السادار.

وحقق أوساسونا الفوز على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم.

أوساسونا لم يبدأ موسمًا بانتصار في 3 مباريات متتالية على ملعبه منذ موسم 2005\2006.

ووصل أوساسونا إلى 3 انتصارات بالفعل في ملعبه هذا الموسم، بعد أن فاز بـ 5 مباريات في ملعبه طوال الموسم الماضي.

ووصل جاجوبا أراساتي إلى المركز الثاني على لاعب أكثر المدربين قيادة لـ أوساسونا تاريخيًا.

وخاض أراساتي 72 مباراة مع أوساسونا بالتساوي مع خوسيه ألزاتي، خلف بيدرو زابالزا صاحب الـ 122 مباراة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمغربي عبد الصمد الزلزولي في صفوف أوساسونا بعد انتقاله إليه قادمًا من برشلونة، ونجح في صناعة هدف الانتصار.

🤩 Nueve minutos en el campo le han bastado a Abde para dar la asistencia del gol de la victoria. ¡Grande!#OsasunaRayo pic.twitter.com/YE0KqfjlzK — C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 4, 2022

أوساسونا كاد أن يتقدم منذ الدقيقة الثالثة بواسطة موي جوميز بعد خطأ دفاعي قاتل، لكن المقدوني المتألق ستولي ديميتريفسكي خرج من مرماه وأنقذ ببراعة.

أوساسونا اضطر للانتظار حتى الدقيقة 54 ليفتتح التسجيل بواسطة الشاب أيمار أوروز بعد عرضية داركو براشاناتش.

ورفع أوروز رصيده إلى هدفين هذا الموسم بعد أن سجل في الجولة الأولى للمسابقة.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 59 عندما احتسب الحكم أليخاندرو مونيز ركلة جزاء لـ رايو بعد تدخل ناتشو فيدال على ألفارو جارسيا.

لكن بعد عودته لتقنية الفيديو، ألغى القرار، كما أشهر بطاقة صفراء في وجه أندوني إيراولا المدير الفني لـ رايو.

لكن التعادل تحقق بحلول الدقيقة 75 بواسطة المدافع الفرنسي لوجون الذي نفذ ركلة حرة مخادعة سكنت شباك أوساسونا.

الدقيقة 81 شهدت دخول الزلزولي في صفوف أوساسونا، وسيحتاج 9 دقائق فقط لينثر سحره.

الزلزولي تسلم الكرة على الجناح الأيسر في الدقيقة 90 وانطلق مراوغًا 3 لاعبين، وأرسل عرضية للبديل الآخر روبين جارسيا الذي سجل هدف الفوز.