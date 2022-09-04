حادث سير قوي لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

محمد سراج الدين - عضو مجلس إدارة الأهلي

تعرض محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي لحادث سير قوي.

وتسبب الحادث في مجموعة إصابات لـ سراج، كما عاينت سيارته أضرارًا جسيمة.

أخبار متعلقة
سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا" محمد سراج للاعبي الأهلي: لا تلتفتوا لمواقع التواصل الاجتماعي قبل القمة ورسالة للجمهور سراج يكشف لـ في الجول 5 تعديلات في المرحلة الأولى لـ استاد الأهلي.. وملامح الثانية

وتتمنى أسرة FilGoal.com الشفاء العاجل لـ سراج.

الدوري المصري
نرشح لكم
نادي القناة: اتفاقية توأمة مع الهلال السعودي خبر في الجول – إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل قفة وأتولي ومبلغ مالي الكشف عن موعد مواجهتي الزمالك ضد إيليكت التشادي مدرب أبها لـ في الجول: أعرف ميكيسوني منذ قيادتي لـ سيمبا.. وسبب عدم إظهار إمكانياته مع الأهلي خبر في الجول - عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر المسافرة لخوض أولى منافسات الكونفدرالية الكشف عن تفاصيل معسكر الأهلي في هولندا المصري يضم مدافع الوداد الإعلان عن مكان معسكر الأهلي للإعداد للموسم الجديد
أخر الأخبار
نادي القناة: اتفاقية توأمة مع الهلال السعودي 2 دقيقة | الدرجة الثانية
نوير يكشف حيلة بايرن ميونيخ للفوز على إنتر ميلان في دوري الأبطال 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ضربة قوية.. إصابة مهاجم ولفرهامبتون الجديد في الرباط الصليبي بعد 45 دقيقة فقط 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سدد الكرة على الجماهير ورُفض اعتذاره.. طرد لاعب في الدوري الأمريكي 20 دقيقة | أمريكا
بداية سحرية لـ عبد الصمد الزلزولي.. نجم المغرب يقود أوساسونا لفوز قاتل على رايو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
حادث سير قوي لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر (1) - (0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل قفة وأتولي ومبلغ مالي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد