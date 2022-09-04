حادث سير قوي لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 17:19
كتب : أحمد الخولي
تعرض محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي لحادث سير قوي.
وتسبب الحادث في مجموعة إصابات لـ سراج، كما عاينت سيارته أضرارًا جسيمة.
وتتمنى أسرة FilGoal.com الشفاء العاجل لـ سراج.
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