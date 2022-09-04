الكشف عن موعد مواجهتي الزمالك ضد إيليكت التشادي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراتي الزمالك ضد إيليكت التشادي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

ويقام لقاء الذهاب يوم 18 سبتمبر في الكاميرون، بينما الإياب في مصر يوم 25 من الشهر نفسه.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا بإقامة مباراة الذهاب يوم 18 سبتمبر في الكاميرون".

وأضاف "أما مباراة الإياب في مصر فستكون يوم 25 سبتمبر الجاري".

وصرح طاهر أحمد نائب رئيس إيليكت لـ FilGoal.com: "بالفعل تلقينا إخطارا رسميا من كاف بشأن موعد مباراتي الزمالك".

وأوضح "مباراة الإياب ستكون يوم 25 سبتمبر في القاهرة بعدما تم وضع يوم 23 كموعد مبدئي".

وكان من المقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر الجاري. وتواصل الزمالك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة بسبب المشاركة في كأس لوسيل.

ويلعَب الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال بافتتاح ملعب لوسيل يوم 9 سبتمبر أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022.

وحاول الزمالك حل تلك الأزمة عن طريق إقناع الفريق التشادي بلعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

لكن الفريق التشادي استقر في النهاية على خوض الذهاب في الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو.