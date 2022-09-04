أليجري للاعبيه: عليكم تقديم أفضل ما لديكم قبل انطلاق كأس العالم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

طالب ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم قبل توقف الموسم في نوفمبر المقبل بسبب كأس العالم.

ويتوقف الموسم في منتصف نوفمبر بسبب انطلاق كأس العالم 2022.

وقال أليجري عن تعادل فريقه أمام فيورنتينا: "في الشوط الأول قمنا بعمل جيد، لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني بعد خروج أنخيل دي ماريا".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "لم يتمكن بعض اللاعبين الذين لم يصلوا لحالتهم المثالية من التعامل مع الضغط".

وتابع "كان من الممكن إدارة بعض المواقف بشكل أفضل، وبدلا من ذلك سمحنا لفيورنتينا بالعودة إلى المباراة وتغيرت الأمور".

حسم التعادل نتيجة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي على ملعب أرتميو فرانكي.

وشدد مدرب السيدة العجوز "تحقيق نتيجة إيجابية من فلورنسا كان أمرا مهما، ونحن الآن بحاجة إلى وصول لاعبينا الجدد والعائدين من الإصابات إلى أفضل حالاتهم".

وأردف "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا خلال الأسابيع المقبلة قبل توقف الموسم".

التعادل أمام فيورنتينا كان الثالث ليوفنتوس هذا الموسم في أول 5 جولات.

وللمرة الخامسة منذ موسم 2004-2005 يفشل يوفنتوس في تسديد أي كرة على المرمى المنافس، منها ثلاثة ضد فيورنتينا.

لكنها المرة الأولى منذ 2012 التي يسجل فيها يوفنتوس في 3 مباريات متتالية بأول 10 دقائق بالدوري الإيطالي.

وسجل لـ يوفنتوس، أركاديوش ميليك فيما سجل كريستيان كوامي لـ فيورنتينا.

يوفنتوس رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

بينما فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري فيورنتينا
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