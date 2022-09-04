مسيرة الرجل الآلي لن تتوقف.. ويليامز يبدأ أساسيا في مواجهة بلباو وإسبانيول

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

إينياكي ويليامز - برشلونة - بلباو

بعد تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل خلال مواجهة قادش اعتقد الجميع أن الإصابة قد نالت من إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو.

إصابة هي الأولى لويليامز منذ 8 سنوات جعلت الجميع يعتقد أن مسيرة 263 مباراة متتالية في الدوري الإسباني ستتوقف عند ذلك الحد.

وعقب المباراة أعلن بلباو إصابة اللاعب وخضوعه لمزيد من الفحوصات في قادم الأيام.

أخبار متعلقة
خروج نابي كيتا من قائمة ليفربول لدوري أبطال أوروبا مدرب أبها لـ في الجول: أعرف ميكيسوني منذ قيادتي لـ سيمبا.. وسبب عدم إظهار إمكانياته مع الأهلي الكشف عن تفاصيل معسكر الأهلي في هولندا خبر في الجول - عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر المسافرة لخوض أولى منافسات الكونفدرالية

وبعد الفحوصات التي أجراها اللاعب أعلن إيرنستو فالفيردي مدرب بلباو تشكيل فريقه الذي سيواجه إسبانيول بعد قليل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء ويليامز في التشكيل الأساسي الذي سيواجه إسبانيول بعد قليل ليتأكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب كانت خفيفة.

وبمشاركته أساسيا ستكون تلك هي المشاركة الـ 264 لويليامز بدون الغياب بسبب الإيقاف أو الإصابات ليستمر رقمه القياسي في النمو كأكبر عدد متتالي من المباريات في الدوري الإسباني عبر تاريخه.

ويليامز لم يغب أبدا عن أي مباراة لبلباو في الدوري منذ أبريل 2016.

إنياكي تخطى الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم خوان أنطونيو لاراناجا الذي خاض 202 مباراة متتالية في الدوري.

صاحب الأصول الغانية من أبناء مدينة بلباو، ولم يلعب طوال مسيرته سوى مع بلباو الذي وقع معه عقد يمتد لـ9 سنوات في 2017.

قبل أسابيع، أعلن إنياكي ويليامز قراره بتمثيل منتخب غانا بلاده الأصلية.

وبات منتظرًا أن يمثّل ويليامز منتخب غانا في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

ونشر ويليامز مقطع فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله عن الدوافع وراء هذا القرار.

وقال ويليامز:

"كل خطوة نخطوها في حياتنا لها معنى بهدف التطور، أو لمحة نحو المستقبل، أو لتحقيق إرث. والداي ربياني بتقاليد تقوم على التواضع والاحترام والحب، علماني أن أواجه الحياة حتى أتطور.

وسعيا للتطور على المستوى الشخصي والمهني، أشعر أن اللحظة قد حانت للعثور على أصولي في إفريقيا وغانا وهو ما يعني الكثير لي ولعائلتي

أريد أن أرد جزءا صغيرا من الجميل لكل ما أعطته لنا غانا، لأن غانا لعبت دورا واضحا في كوني الشخص الذي أنا عليه كابن وكشقيق.

اليوم يبدأ تحدِ جديد. من الآن فصاعدًا سأدافع عن قميص غانا، سأعطي أفضل ما لدي. أنا الآن جزءًا من النجوم السوداء".

ويليامز (28 عامًا) وُلد في إقليم الباسك الإسباني لأبوين لاجئين من دولة غانا.

ومثّل ويليامز منتخبات شباب إسبانيا، وفاز مع منتخب تحت 21 عامًا بالمركز الثاني في بطولة أوروبا عن تلك المرحلة العمرية في 2017.

كما خاض ويليامز مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا الأول في مواجهة البوسنة والهرسك وديًا في مايو 2016.

ورفض ويليامز في السابق تمثيل منتخب غانا، مشيرًا إلى أن لاعبين آخرين يستحقون تلك الفرصة أكثر، مبررًا ذلك بانتمائه إلى إسبانيا وقضائه حياته بأكملها هناك.

وذكرت تقارير صحفية في وقتٍ سابق عن تحرك الاتحاد الغاني لكرة القدم لإقناع مزيد من اللاعبين بتمثيله في كأس العالم.

وتتواجد غانا في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2018 رفقة البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويعد إنياكي ويليامز أحد أهم نجوم أتليتك بلباو، إذ انضم إلى صفوفه عام 2012 وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

اللاعب السريع الذي يجيد في مركزي المهاجم والجناح، خاض 341 مباراة بقميص أتليتك بلباو، سجل خلالها 75 هدفا وصنع 47.

وساهم ويليامز في خوض أتليتك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا 2020 و2021، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإسباني 2021 بتسجيله لهدف الانتصار القاتل على برشلونة في المباراة النهائية.

إيناكي ويليامز أتليتك بلباو الدوري الإسباني
نرشح لكم
بداية سحرية لـ عبد الصمد الزلزولي.. نجم المغرب يقود أوساسونا لفوز قاتل على رايو ضربة قوية لإسبانيا.. داني أولمو قد يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة ليفاندوفسكي يفك العقدة وكوندي يقسو على رفاق الأمس.. برشلونة يضرب إشبيلية بثلاثية انتهت في الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (3) برشلونة خدعة جريزمان مستمرة.. أتلتيكو مدريد يفقد سلسلة أوبلاك ونقطتين أمام سوسيداد أنشيلوتي: اختيار التشكيل الأساسي أمر معقد.. ولدينا العديد من البدلاء لـ بنزيمة لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي لـ برشلونة أمام إشبيلية رودريجو: لدي كل شيء لأصبح لاعبا أساسيا
أخر الأخبار
بداية سحرية لـ عبد الصمد الزلزولي.. نجم المغرب يقود أوساسونا لفوز قاتل على رايو دقيقة | الدوري الإسباني
حادث سير قوي لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر (0) - (0) أرسنال.. فرصة جديدة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل قفة وأتولي ومبلغ مالي 50 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن موعد مواجهتي الزمالك ضد إيليكت التشادي ساعة | الكرة المصرية
أليجري للاعبيه: عليكم تقديم أفضل ما لديكم قبل انطلاق كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - أنتوني أساسي لأول مرة ورونالدو على الدكة مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - زينشينكو أساسي أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد