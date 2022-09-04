مسيرة الرجل الآلي لن تتوقف.. ويليامز يبدأ أساسيا في مواجهة بلباو وإسبانيول

بعد تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل خلال مواجهة قادش اعتقد الجميع أن الإصابة قد نالت من إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو.

إصابة هي الأولى لويليامز منذ 8 سنوات جعلت الجميع يعتقد أن مسيرة 263 مباراة متتالية في الدوري الإسباني ستتوقف عند ذلك الحد.

وعقب المباراة أعلن بلباو إصابة اللاعب وخضوعه لمزيد من الفحوصات في قادم الأيام.

وبعد الفحوصات التي أجراها اللاعب أعلن إيرنستو فالفيردي مدرب بلباو تشكيل فريقه الذي سيواجه إسبانيول بعد قليل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء ويليامز في التشكيل الأساسي الذي سيواجه إسبانيول بعد قليل ليتأكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب كانت خفيفة.

وبمشاركته أساسيا ستكون تلك هي المشاركة الـ 264 لويليامز بدون الغياب بسبب الإيقاف أو الإصابات ليستمر رقمه القياسي في النمو كأكبر عدد متتالي من المباريات في الدوري الإسباني عبر تاريخه.

ويليامز لم يغب أبدا عن أي مباراة لبلباو في الدوري منذ أبريل 2016.

إنياكي تخطى الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم خوان أنطونيو لاراناجا الذي خاض 202 مباراة متتالية في الدوري.

صاحب الأصول الغانية من أبناء مدينة بلباو، ولم يلعب طوال مسيرته سوى مع بلباو الذي وقع معه عقد يمتد لـ9 سنوات في 2017.

قبل أسابيع، أعلن إنياكي ويليامز قراره بتمثيل منتخب غانا بلاده الأصلية.

وبات منتظرًا أن يمثّل ويليامز منتخب غانا في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

ونشر ويليامز مقطع فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله عن الدوافع وراء هذا القرار.

وقال ويليامز:

"كل خطوة نخطوها في حياتنا لها معنى بهدف التطور، أو لمحة نحو المستقبل، أو لتحقيق إرث. والداي ربياني بتقاليد تقوم على التواضع والاحترام والحب، علماني أن أواجه الحياة حتى أتطور.

وسعيا للتطور على المستوى الشخصي والمهني، أشعر أن اللحظة قد حانت للعثور على أصولي في إفريقيا وغانا وهو ما يعني الكثير لي ولعائلتي

أريد أن أرد جزءا صغيرا من الجميل لكل ما أعطته لنا غانا، لأن غانا لعبت دورا واضحا في كوني الشخص الذي أنا عليه كابن وكشقيق.

اليوم يبدأ تحدِ جديد. من الآن فصاعدًا سأدافع عن قميص غانا، سأعطي أفضل ما لدي. أنا الآن جزءًا من النجوم السوداء".

ويليامز (28 عامًا) وُلد في إقليم الباسك الإسباني لأبوين لاجئين من دولة غانا.

ومثّل ويليامز منتخبات شباب إسبانيا، وفاز مع منتخب تحت 21 عامًا بالمركز الثاني في بطولة أوروبا عن تلك المرحلة العمرية في 2017.

كما خاض ويليامز مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا الأول في مواجهة البوسنة والهرسك وديًا في مايو 2016.

ورفض ويليامز في السابق تمثيل منتخب غانا، مشيرًا إلى أن لاعبين آخرين يستحقون تلك الفرصة أكثر، مبررًا ذلك بانتمائه إلى إسبانيا وقضائه حياته بأكملها هناك.

وذكرت تقارير صحفية في وقتٍ سابق عن تحرك الاتحاد الغاني لكرة القدم لإقناع مزيد من اللاعبين بتمثيله في كأس العالم.

وتتواجد غانا في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2018 رفقة البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويعد إنياكي ويليامز أحد أهم نجوم أتليتك بلباو، إذ انضم إلى صفوفه عام 2012 وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

اللاعب السريع الذي يجيد في مركزي المهاجم والجناح، خاض 341 مباراة بقميص أتليتك بلباو، سجل خلالها 75 هدفا وصنع 47.

وساهم ويليامز في خوض أتليتك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا 2020 و2021، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإسباني 2021 بتسجيله لهدف الانتصار القاتل على برشلونة في المباراة النهائية.