خروج نابي كيتا من قائمة ليفربول لدوري أبطال أوروبا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

نابي كيتا لاعب منتخب غينيا

يبدو أن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ثنائي ليفربول سيغيب لفترة لن تقل عن شهرين، وهو ما أكدته قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وسجل كل فريق قائمته لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وخلت قائمة ليفربول من اسم نابي كيتا وتشامبرلين وكلاهما يعاني من إصابة عضلية.

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فيما شهدت القائمة وجود اسم البرازيلي أرتور ميلو الذي انضم من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قبل أيام، والإسباني الشاب ستيفان بايتيتش.

قرار يورجن كلوب بخروج أسمي كيتا وتشامبرلين من قائمة دوري الأبطال يؤكد غيابهما لشهرين على الأقل.

ويمكن لكلوب تسجيل كيتا وتشامبرلين في القائمة الجديدة بنهاية شهر يناير المقبل، في حالة استمراره في البطولة التي حقق لقبها في 2019.

إذ تنتهي مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا العام في الثاني من نوفمبر المقبل، على خلاف ما كانت تنتهي في ديسمبر من كل عام.

وذلك بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين، مما تسبب في عدة تغييرات بمواعيد دوري الأبطال هذا الموسم.

وتنطلق مرحلة المجموعات يوم 6 سبتمبر في موعدها المعتاد سنويا، لكن باقي مباريات دور المجموعات ستلعب في مواعيد متلاحقة حتى تنتهي هذه المرحلة قبل كأس العالم، وتحديدا يوم 2 نوفمبر.

أما دور الـ16 فينطلق في 14 فبراير 2023 وهو موعده المعتاد، ثم تستكمل المسابقة بربع النهائي يوم 11 أبريل، ونصف النهائي يوم 9 مايو.

بينما تقام المباراة النهائية يوم 10 يونيو.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر 2022

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر 2022

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر 2022

ذهاب ثمن النهائي: 14 و15 و21 و22 فبراير 2023

إياب ثمن النهائي: 7 و8 و14 و15 مارس

ذهاب ربع النهائي: 11 و12 أبريل

إياب ربع النهائي: 18 و19 أبريل

ذهاب نصف النهائي: 9 و10 مايو

إياب نصف النهائي: 16 و17 مايو

النهائي: 10 يونيو

نابي كيتا ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين
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