مدرب أبها لـ في الجول: أعرف ميكيسوني منذ قيادتي لـ سيمبا.. وسبب عدم إظهار إمكانياته مع الأهلي

كشف سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق أبها السعودي معرفته الجيدة بـ لويس ميكيسوني المنضم إلى فريقه من الأهلي بسبب قيادته لسيمبا من قبل.

وانتقل ميكيسوني من الأهلي إلى أبها لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقاد فاندنبروك فريق سيمبا في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يناير 2021.

وقال فاندنبروك لـ FilGoal.com: "أعرف ميكيسوني جيدا منذ أن كنت مدربا لنادي سيمبا التنزاني".

وأضاف "لويس لاعب سريع ويمتلك إمكانيات جيدة، ويمكنه اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، وكذلك الدوران بسرعة".

وعن سبب عدم إظهار إمكانياته مع الأهلي أوضح "الدوري المصري صعب والأهلي ناد كبير".

وشدد المدير الفني لأبها "من الصعب دائما فرض نفسك هناك، ولكن ربما الحصول على مزيد من الدقائق كان سيساعد ميكيسوني في إظهار المزيد من مهاراته".

وتابع "لويس لديه كل شيء لينجح، لذلك آمل أن يلعب من أجل فريقنا هذا الموسم ليعود أقوى إلى الأهلي".

واختتم فاندنبروك المدير الفني لأبها تصريحاته "يمكننا الاستفادة من وجود ميكيسوني في تغيير أسلوب لعبنا في المباريات وأستطيع توظيفه في مراكز مختلفة".

وكان لويس ميكيسوني قد خاض فترة احتراف في نادي سيمبا التنزاني منذ يناير2020 وحتى صيف 2021.

وانتقل ميكيسوني إلى الأهلي قبل انطلاق الموسم الماضي ورحل إلى أبها لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويلعب أبها أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي مساء الخميس في مباراة قد تشهد ظهور ميكيسوني الأول.