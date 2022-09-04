خبر في الجول - عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر المسافرة لخوض أولى منافسات الكونفدرالية

يستعد نادي فيوتشر لخوض أولى مبارياته في منافسة الكونفدرالية الأسبوع المقبل.

ويأتي الثنائي عمر كمال ومحمد رضا بوبو على رأس قائمة الفريق التي تستعد للمغادرة لخوض المباراة.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر المصري وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

وكان قد ارتبط اسم عمر كمال بالعودة إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

بينما ارتبط اسم بوبو بالانتقال إلى الأهلي، ولكن يسعى فيوتشر للحفاظ على لاعبيه.

وحقق فيوتشر في ظهوره الأول بالدوري الموسم الماضي لقب كأس الرابطة.

وتقام مباراة الذهاب لفيوتشر في الكونفدرالية بملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني حال فوزه مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.