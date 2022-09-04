الكشف عن تفاصيل معسكر الأهلي في هولندا

كشف عمر نائل مسئول شركة نون ستوب المنظمة لعسكر الأهلي في هولندا عن تفاصيل المسعكر وموعده.

وقال نائل في تصريحات لـ FilGoal.com: موعد المعسكر سيكون من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الأهلي عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية".

وتابع "البعثة ستضم 60 فردا برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وستضم حسام غالي".

وأضاف "لاعبو الفريق الدوليين سيغيبون عن المسعكر لتواجدهم مع منتخب مصر حتى يوم 27 سبتمبر".

وواصل "الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى الأولى ستكون ضد بي إس في إيندهوفن يوم 21 سبتمبر والثانية يوم 25

أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور".

وأكمل "هناك جولة حرة يوم 22 سبتمبر للفريق في هولندا ومدينة إيندوهفن وهناك زيارة رسمية يوم 23 لنادي فيينورد".

وتابع: "المدير الفني الجديد سيصل هولندا قبل بعثة الفريق بيوم واحد، وسيقوم بتحديد المباراة الودية الثانية".

وأكمل: "الشركة متكفلة بجميع الأمور اللوجستية والإدارية والفنية للمعسكر، وسيشهد المعسكر زيارة السفير المصري في هولندا".

وأشار: "بعض أندية القمة في هولندا مثل أياكس وفينورد لديهم اهتمام بلقاء خالد مرتجي رئيس البعثة وأفراد البعثة".

وأتم "المعسكر سيكون في مدينة ومنتجع رياضي على مساحة هائلة من الأرض ووسط طبيعة خلابة وبه خدمات وبنية أساسية رياضية وسبق أن كان محط لإعداد الكثير من الفرق وسيكون خير تجهيز للأهلي".

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وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك الذي توج باللقب.

الأهلي أعلن رحيل ريكاردو سواريش مدرب الفريق بنهاية مسابقة الدوري قبل يومين.

ويبحث الفريق الأحمر عن مدرب جديد لخلافة سواريش خلال الأيام الجارية.

ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.