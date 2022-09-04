المصري يضم مدافع الوداد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

عماد الدين بو بكر

أعلن النادي المصري ضم عماد الدين بو بكر مدافع الوداد المغربي.

وكان الجزائري بو بكر قد انضم إلى الوداد المغربي، الشهر الماضي قادما من شبيبة ساورة.

ويعتبر بو بكر ثاني صفقات المصري تدعيما للموم الجديد بعد ضم الجزائري عبد الرحيم دغموم.

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ويشغل عماد الدين بو بكر -27 عاما - مركز المدافع.

ولم يلعب المدافع الجزائري أي مباراة مع فريق الوداد الذي انضم إليه في الشهر الماضي.

بينما خاض بو بكر 105 مباراة بقميص نادي شبيبة ساورة.

ورغم لعبه في مركز المدافع نجح اللاعب الجزائري في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف آخر.

ويضم المصري بين صفوفه كلا من إيزي إيميكا وأوستن أموتو وهيثم لعيوني وإلياس الجلاسي من قائمة اللاعبين الخمسة الأجانب بخلاف الصفقتين الجديدتين من لاعبي الجزائر.

وكان كامل أبو علي قد فاز بمنصب رئيس النادي المصري حتى عام 2026.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.

المصري عماد الدين بو بكر الوداد
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