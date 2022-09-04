خبر في الجول - فيوتشر يفعل بند شراء جنش من الزمالك

ضم نادي فيوتشر، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء.

وانضم جنش إلى فيوتشر من الزمالك قبل انطلاق الموسم المنقضي على سبيل الإعارة.

وامتلك اللاعب بندا بقيمة 2.5 مليون جنيه لتفعيل انتقاله بشكل نهائي إلى فيوتشر من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر فعّل بند شراء جنش من الزمالك من أجل رغبة النادي في استقرار تشكيل الفريق.

جنش - 35 عاما - خاض مع فيوتشر 21 مباراة في الموسم الجاري وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات واستقبل 25 هدفا.

وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر المصري وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني حال فوزه مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.